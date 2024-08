Alessia regina di cinque orchestre | Il canto è come una missione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Sicuramente è l’unica cantantedio gruppi: Moreno il Biondo & Friends, Grande Evento, Fade, i Santa Balera e la Paradise Band.Dalcielo, 27 anni, è nata e abita a Rimagna sull’Appennino tosco-emiliano, in provincia di Parma, ma è diventata la beniamina dei turisti di Gatteo Mare dove si esibisce per tutta l’estate.si sente a essere ladie gruppi? "Ogni anno è una avventura diversa in cui non finisco mai di imparare da tutti i miei colleghi e amici. In tre deigruppi sono l’unica donna". Le novità del 2024? "Prima di tutto l’esperienza con la Paradise Band con la quale siamo andati in onda su Rai Due in seconda serata per diversi mesi nel programma Paradise di Pascal Vicedomini.