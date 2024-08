Tremendo infortunio per Scamacca | rottura del crociato del menisco e del collaterale Atalanta in allarme | i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Questa è la notizia che Gasperini proprio non voleva avere. A dirla tutta, è tremenda in ogni caso, ma nello specifico fa malissimo all’, che perde Gianlucanon si sa per quanti mesi. L’al ginocchio sinistro occorso all’attaccante domenica, nella (disastrosa) amichevole contro il Parma persa 4-1, si è rivelato molto più grave del previsto: plurime lesioni che comprendono ladel legamentoanteriore, dele del. Un vero e proprio crack, che priva l’dell’unica vera punta a disposizione.: idiverrà operato oggi a Villa Stuart dal professor Mariani, specializzato in ricostruzione legamentosa soprattutto per gli atleti. E poi comincerà un lunghissimo percorso riabilitativo, che dovrà tenerlo fuori dai giochi per diversi mesi.