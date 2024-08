Squadra ritirata Senna putrida chi umilia Macron | esplode il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Belgio ha deciso di ritirare, per protesta, ladalla staffetta mista di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. La decisione sarebbe stata presa dopo che una delle atlete belghe, Claire Michel, si è ammalata dopo un tuffo nellain occasione della gara individuale. E così Nelle contestate acque dellaè andata in scena la staffetta mista di triathlon, in dubbio fino all'ultimo giorno tra allenamenti annullati e una qualità dell'acqua del fiume che ha lasciato sempre a desiderare. polemizzare con l'organizzazione è stato in particolare il Belgio,costretta al ritiro prima della partenza perché una sua atleta, Claire Michel, che aveva partecipato alla gara individuale nella, si è sentita male ed è stata ricoverata. Secondo la stampa locale avrebbe contratto una infezione da Escherichia coli.