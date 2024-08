Simone Maffei colpito da un proiettile durante il concerto a Bereguardo | Ho sentito un bruciore poi il sangue Le ipotesi sul movente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)(Pavia) – “Sì, mi hanno sparato mentre ero sul palco”., 31enne chitarrista dei Burial of Babylon, dopo una settimana quasi ancora non ci crede: è statoalla spalla da undi piombo esploso con un’arma ad aria compressa. Ma chi è il “cecchino“? E perché ha sparato sulla band? L’episodio risale alla tarda serata di domenica 28 luglio.stava suonando con il gruppo alnel cortile del castello di, nel Pavese. Tra il pubblico nessuno si è accorto di nulla e dell’accaduto non si sono avute notizie certe fino a ieri, quando il chitarrista ha raccontato pubblicamente quel che gli era successo, anche per puntualizzare alcune imprecisioni trapelate nel silenzio mantenuto dalla polizia per le indagini. I fatti, intanto. Le 23.30 di domenica 28 luglio.