Scontro frontale tra auto sulla statale Sannitica | una vittima

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna persona è morta in seguito ad unoavvenuto tra duenel comune di Valle di Maddaloni (Caserta). Laviaggiava in una delle vetture, ed è rimasta incastrata tra le lamiere delle; per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Caserta, ma la persona una volta estratta era già morta. Si registrano altri feriti. È la secondaoggistrada nel Casertano; un altro incidente mortale si è infatti verificato all’alba sull’strada A1 nel comune di San Nicola la Strada.