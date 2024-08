Scamacca shock out per mesi per il sostituto è match con il Milan

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gianlucaha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: per la sua sostituzione l’Atalanta è pronta ad un duello con il club rossonero Clamoroso infortunio per Gianluca. L’attaccante dell’Atalanta purtroppo si è rotto il crociato del menisco collaterale nel corso dell’amichevole contro il Parma (terminata 4-1 per i ducali). Nessuno ieri si aspettava una cosa del genere, anche se lo staff medico dell’Atalanta aveva avuto delle preoccupazioni immediate. L’Atalanta ha spiegato con un comunicato ufficiale, l’esatto problema del suo attaccante. Problemi per. Bruttissimo infortu nio per l’attaccante dell’Atalanta – Notizie.com“Dopo consulto clinico-specialistico da parte del Prof.