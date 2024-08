Roberta Bruni | La finale è un sogno Elisa Molinarolo | Emozione incredibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’asta italiana al femminile può festeggiare il primo traguardo della sua spedizione alle Olimpiadi di Parigi 2024.e Elenainfatti, con le misure di per entrambe di 4,55, hanno trovato l’accesso allache assegnerà le medaglie. Queste le dichiarazioni di: “Ho avuto paura, perché l’avvicinamento è stato complicato. Dopo il meeting di Londra sono tornata a casa con una brutta influenza, rimanendo a letto per una settimana. Se non fosse stato per la Federazione e per il Coni io non sarei qui. Tutte le notti sognavo di inginocchiarmi davanti a quella curva, con le lacrime agli occhi per la gioia, e ci sono riuscita. Mercoledì è una nuova gara, saremo tante perché è stata una qualificazione atipica, ma il mio obiettivo l’ho raggiunto e voglio divertirmi”.