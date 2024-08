Ranking WTA 5 agosto 2024 | Swiatek leader Jasmine Paolini rinsalda il quinto posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Aggiornamento fondamentalmente cristallizzato delWTA, al netto di qualche variazione di punti. E, va detto, anche del fatto che le Olimpiadi non danno nessun premio in questo senso: sarà ora che ITF, ATP e WTA si accordino affinché questo stato, che in molti altri sport non si verifica, venga riportato a quel che era fino a poche edizioni fa. Igaresta inevitabilmentecon un vantaggio che travalica ampiamente i 3000 punti su Coco Gauff e Aryna Sabalenka, per le quali sarà un bel problema raggiungerla soprattutto con le scadenze degli US Open. Qinwen Zheng, da campionessa olimpica, ripartirà con il 7°sulle spalle e una certa voglia di scalare ancora la graduatoria, portandosi più vicina ai livelli che furono di Na Li.