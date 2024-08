Pistoiese la difesa c’è già

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Messo alle spalle il primo test estivo contro il Tau Altopascio, la tabella di lavoro dellaprevede ora un’intera settimana di intenso lavoro sul campo. La squadra arancione si sposterà di pochi chilometri, dal Cei di Larciano ai Giardinetti di Lamporecchio, continuando a soggiornare all’Hotel Castelmartini. Il focus dello staff tecnico sarà orientato principalmente su due binari, uno legato alla condizione fisico-atletica, l’altro legato all’intesa nelle giocate e ai collegamenti tra i vari reparti. Analizzando quanto visto sabato al Comunale, laè sembrata in debito d’ossigeno rispetto agli amaranto, i quali però hanno iniziato la preparazione una settimana prima rispetto a Caponi e compagni. Come sottolineato anche da Giacomarro, in alcune occasioni le gambe non hanno seguito ciò che voleva fare il cervello.