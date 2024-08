Pedopornografia quasi 8mila file con immagini minori | 27enne arrestato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un ventisettenne, residente a Terni, è statoper detenzione di materiale pedopornografico dal personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Umbria (Cosc) insieme alla sezione di Terni. L'indagine è partita da un monitoraggio in rete del Servizio Centrale della Sicurezza Cibernetica che aveva segnalato nei primi mesi dell'anno e nel territorio di competenza della Polizia Postale dell'Umbria il caricamento e la condivisione in rete deis a contenuto pedopornografico.