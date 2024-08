Olimpiadi Parigi 2024 Day 10 Diretta Gare Lunedi 5 Agosto Discovery+ Eurosport e Rai2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Canoa Slalom e Tiro a volo () Passano da qui le ambizioni di medaglia dell'Italia nel lunedì olimpico a. Si parte già alle 9 con le qualificazioni dello Skeet misto a squadre. L'Italia si presenta con due coppie: Bacosi/Rossetti e Bartolomei/Cassandro. In caso di qualificazione, nel pomeriggio è in programma la finale. Poi la Canoa Slalom con le fasi finali del Kayak Cross, sia al maschile che al femminile. Riflettori puntati sul campione olimpico Giovanni De Gennaro, ma anche su Stefanie Horn. Occhi anche sul Tiro a segno con Massimo Spinella tra i migliori sei nella pistola automatica 25 metri. Prosegue il programma dell'atletica allo Stade De France: tra gli altri, esordio nei 200m per Desalu, Tortu e Pettorossi.