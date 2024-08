Noah Lyles sì è preso la scena anche del grooming

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024)non è solo l'uomo più veloce del mondo, maun maestro nel sfoggiare dei look audaci e sicuramente originali. Oltre ad aver conquistato l'oro nei 100 metri maschili,ha attirato l'attenzione per il suo stile diunico, sfidando le convenzioni tradizionali dello sport. I più si aspetterebbero da un velocista olimpico un look pulito e funzionale, magari con una testa e una barba rasata per massimizzare l'aerodinamicità, soprattutto sui capelli afro. Marompe questi schemi, presentandosi in pista con un'espressione personale audace e vibrante. Durante la gara più importante della sua carriera, ha sfoggiato delle cornrow braids impreziosite da perline, una barba perfettamente curata e una nail art accattivante, che non abbiamo non potuto notare.