Napoli città verde il punto su parchi e giardini con la consigliere Saggese | La Villa Comunale rivivrà antichi splendori

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono in corso importanti riqualificazioni degli spazi verdi cittadini, in 8sono attualmente aperti i cantieri. Presto, dopo un lavoro istruttorio e di definizione di competenze che dura da anni, apriranno i cantieri al parco dei Camaldoli, l’area protetta cuoredelladi. L’Ente parco metropolitano delle colline si occuperà della gestione naturalistica del bosco. Pochi sanno che accanto al parco urbano dei Camaldoli sorgono gli orti urbani: circa 3 ettari di spazioormai abbandonato da decenni, area che sarà oggetto di riqualifica su fondi regionali insieme aimeno noti Mastellone e Theodosiae in 6 municipalità, anche questi in uno stato di abbandono gravissimo da anni. Si tratta di tante progettualità seguite in parallelo con procedure istruttorie molto lunghe, i risultati si vedranno tutti insieme“.