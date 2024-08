Morto l’ex calciatore Martinelli | Era l’amico che tutti vorrebbero Innamorato della sua Cervarezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) In lutto la montagna e il mondo del calcio, per la scomparsa di Silviodi 62 anni, notoprofessionista – è stato uno storico difensore del Carpi negli anni Ottanta – che partecipò a più edizioni del TorneoMontagna con la casacca del, suo paese d’origine. Danno il doloroso annunciomorte la moglie Simona, i figli Caterina e Samuele, i fratelli. Oggi pomeriggio alle 15,30 si svolgeranno i funerali partendo dalla Croce Verde per la chiesa parrocchiale di San Prospero ove sarà officiata la santa messa. Al terminecelebrazione il feretro proseguirà in forma strettamente privata per il cimitero nuovo di Coviolo in attesa di cremazione. Non fiori ma offerte al Gast Onlus.era una stella che da lunghi anni illuminava il calciomontagna.