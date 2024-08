L’Ucraina | Abbiamo affondato un sottomarino russo in Crimea

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il conflitto tra Russia e Ucraina ha visto un nuovo drammatico sviluppo con l’annuncio da parte di Kiev dell’affondamento di unnel porto di Sebastopoli, in. Secondo le dichiarazioni delle autorità ucraine, il, noto col nome di ‘Rostov sul Don’, è stato colpito mentre si trovava ancorato nel porto di Sebastopoli. Questofaceva parte della flotta russa del Mar Nero ed era noto per la sua capacità di lanciare missili da crociera Kalibr, un’arma sofisticata e pericolosa per le forze ucraine. La Russia, fin dall’inizio della guerra in Ucraina (24 febbraio 2022), ha subito perdite significative per ciò che riguarda le sue navi da guerra sul Mar Nero.