L' Atalanta perde Scamacca per almeno 6 mesi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Rottura del crociato del ginocchio sinistro e interessamento de menisco e del collaterale. Responso infausto per Gianlucauscito ieri per infortunio durante l'amichevole dell'col Parma. Trasportato in macchina stanotte dopo infortunio, l''attaccante azzurro sarà operato questa mattina stessa dal professor Mariani a Villa Stuart a Roma. Tempi di recupero 4-6. Per i primi tresarà seguito dall'equipe di Mariani per la prima fase poi sarà la società bergamasca a curare il suo recupero. Il tempo previsto per il rientro in campo dipende dalla seconda fase di riabilitazione, ma normalmente si aggira sui 4-6