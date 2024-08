Lainate lavori alla galleria dell’A8 | chiude il sottopasso Modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)(Milano) –ile scatta il divieto di sosta in via Volta con la riapertura della pista ciclopedonale del Villoresi. La chiusura si è resa necessaria per poter effettuare in sicurezza idi ripristino e rinforzo infrastrutturale del sottovia. La polizia locale ha quindi previsto lo stop dalle 6 di stamattina fino alle 21 di mercoledì 4 settembre. In via Volta, nei tratti interessati dai cantieri, il limite di velocità diventa di 30 chilometri orari e viene introdotto il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati. I preavvisi di chiusura riguardano la rotatoria di intersezione tra via Circonvzione e via Marche, la rotatoria di intersezione di via Rubicone con via Val Camonica, via Gorizia all’intersezione con via Rimembranze, via Gorizia nel punto di intersezione di via Cantù e via Gorizia all’intersezione con via Diaz.