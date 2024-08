La corsa di de Pascale | Sanità e alluvione lavoreremo ogni ora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Grande afflusso di pubblico – circa 500 persone – per la visita del sindaco di Ravenna a Forlì, alla Festa dell’unità di Borgo Sisa. Terra di confine tra i due capoluoghi romagnoli che da 45 anni organizza una delle Feste più partecipate. Nessun campanilismo quindi ha fermato coloro che hanno voluto ascoltare il candidato del Pd allaper la Regione. Michele denon si è negato, salutando volontari e militanti: saluti, abbracci, strette di mano e tanti sorrisi. Il primo ringraziamento è stato per i suoi concittadini, i ravennati, "di cui sono stato orgogliosamente sindaco per 8 anni. Ho ricevuto molto più di quello che ho dato". Lo sguardo si è rivolto poi subito alla prossima competizione di autunno.