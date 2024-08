Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Viene da Firenze il piùd’Italia. È Massimo Santini. Mentre il bambino meno sincero è ilMarco Pagliai.le due storie premiate nell’anno dedicato alla Bugia nell’arte. Calda l’accoglienza per l’ospite d’onore, Leonardo Fiaschi. E’ salito sul palco de Le Piastre per raccontare la storia di un pittore inesistente e ha descritto a lungo le virtù e i soggetti raffigurati nella sua tela, interamente rossa. E’ il fiorentino di nascita e abetonese d’adozione, Massimo Santini che si aggiudica così il titolo del piùd’Italia 2024. Il bambino piùè invece Marco Pagliai, di 5 anni che vive a Pistoia. Ha raccontato quella di suo nonno che ha fatto una copia di ghiaccio del David di Michelangelo. Ma, al momento di mostrarla, di fronte al secchio pieno d’acqua che aveva in mano ha esclamato candidamente: "Oh, no.