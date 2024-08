Giugliano Varcaturo | litigano per le fioriere Zio all’ospedale e nipote in galera

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024), localitàper le, zio finisce in prognosi riservata ein carcere. Risponderà di tentato omicidio Zio e, vicini di casa a, località sul litorale diin Campania.Le due abitazioni separate da un muro di cinta, un cancello d’ingresso in comune e alcunedi cemento come decorazione. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Da alcuni giiorni lefanno da miccia per discussioni e dissapori già maturati nel tempo. La serata è ormai finita quando un’auto si schianta contro il cancello di quella villetta bifamiliare. Il botto si sente chiaramente. Alla guida c’è il 45enne che condivide quella residenza con lo zio. L’inferriata è distrutta, stessa sorte per quelle. Lo zio 62enne contesta quel comportamento, ritenendo che il danno fosse intenzionale.