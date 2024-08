Giovane ucciso in strada a coltellate | le indagini dei carabinieri nel sud pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un tragico evento si è verificato nella notte a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Unmarocchino di 24 anni è stato accoltellato mortalmente in via San Giovanni Battista. Il ragazzo, che lavorava in uno stabilimento balneare di Formia, è stato trovato in condizioni gravissime dai soccorritori e purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza. Dettagli dell’Incidente La Polizia Locale e isono intervenuti immediatamente sul posto dopo una segnalazione al 112 che riferiva di una persona ferita in. La vittima è stata colpita da un fendente all’addome. Sospettato in Caserma Le forze dell’ordine hanno circoscritto rapidamente le, portando in caserma un connazionale della vittima, anch’egli di 24 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.