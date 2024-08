Crollo di un seracco sul Monte Bianco | un morto 4 feriti e due dispersi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella notte del 5 agosto 2024 undelè crollato causando una tragedia che ha colpito duramente la comunità degli alpinisti. L’incidente, avvenuto sul versante francese del massiccio più alto d’Europa, ha provocato la morte di un alpinista e il ferimento di altri quattro. Tra i, uno si trova in condizioni critiche. Le squadre di soccorso sono al lavoro per ritrovare due alpinisti, cosa è successo Ilè avvenuto quando era ancora buio, mentre numerosi alpinisti stavano scalando il versante del Mont du Tacul, una delle vie classiche per raggiungere la cima del. Il distacco delha travolto un gruppo di 15 persone. Le squadre di soccorso alpine francesi e italiane sono intervenute tempestivamente, utilizzando elicotteri e unità di terra per raggiungere la zona del disastro.