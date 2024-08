Clamoroso nel salto con l’asta femminile | perché 20 qualificate alla finale olimpica? Presenti due italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le qualificazioni delconsono andate in archivio sulla pedana dello Stade de France con un epilogo a dir poco, in occasione della quarta sessione mattutina dell’atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Mercoledì 7 agosto saranno infatti ben 20 le atlete protagoniste dellacon in palio le medaglie a cinque cerchi, ma tra queste non figura il nome di Molly Caudery. La 24enne britannica, leader mondiale stagionale (4.92 metri lo scorso 22 giugno a Tolosa) ed una delle favorite principali della vigilia per la vittoria, si è resa protagonista di un incredibile corto circuito uscendo di scena con tre errori consecutivi a 4.55 metri, ovvero la sua misura d’ingresso in qualificazione dopo aver deciso di non saltare a 4.20 e 4.40. Un errore strategico pesantissimo, visto che a posteriori sarebbe stato sufficiente saltare 4.