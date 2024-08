Champions League 2024 2025 spareggi | date programma e calendario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) A Nyon, presso la Casa del Calcio europeo, ha avuto luogo il sorteggio deglidi/25, la prima edizione con il nuovo format del maxi girone. Le partite di andata si svolgeranno il 20/21 agosto, mentre le sfide di ritorno sono inper il 27/28 agosto. Ci sono due percorsi: quello campioni e piazzate. Al momento del sorteggio non sono ancora note le squadre provenienti dal terzo turno di qualificazione, di conseguenza ai fini del sorteggio viene utilizzato il coefficiente più alto tra quello delle due squadre coinvolte in una partita di terzo turno di. La Uefa fa sapere che ildeglisarà comunicato per iscritto ai club e alle rispettive federazioni entro le ore 18:00 di lunedì 5 agosto