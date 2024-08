Carboni è atterrato a Marsiglia | inizia la nuova avventura del talento dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Valentinè appena, dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto con i transalpini.TA – Valentinè sbarcato in Francia, dove lo attende l’inizio di quell’iter che lo porterà a siglare il contratto con il. Il club transalpino, soprattutto grazie al ruolo chiave svolto dall’allenatore Roberto De Zerbi, ha deciso con convinzione di puntare sulargentino, consapevole di quanto potenziale inespresso porti con sé il figlio d’arte.al: non un addio, ma un arrivederci all’Inter! LO SCENARIO – Per come è stata impostata la trattativa tra l’Inter e l’Olympique, una certezza si può ritenere chiara ed evidente agli occhi degli spettatori che hanno assistito al concretizzarsi dell’affare: la volontà dei nerazzurri di non perdere il controllo del calciatore classe 2005.