Cade dalla moto e poi riparte durante la notte si sente male Soccorso dal fratello è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024), riesce a rimettersi in sella ma quando arriva a casa inizia a subito sentirsi, al punto da dover chiamare i soccorritori. Sono gravi le condizioni del protagonista di questa vicenda, unciclista 47enne, trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna nellatra ieri e sabato. Tutto comincia intorno all’1.40. Carabinieri e 118 intervengono a Pontemaodino, dove era stato segnalato unciclista uscito di strada. Sanitari e militari giungono sul luogo indicato, ma non trovano nulla. Cercano nei dintorni, ma non c’è traccia né dellané del suo conducente. L’allarme rientra, ma per poco. Circa un’ora dopo, infatti, arriva una nuova chiamata, stavolta da Pontelangorino.