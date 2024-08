Busto 11enne azzannata dal cane di famiglia | salvata dal padre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)Arsizio (Varese) – Una bambina di 11 anni è statadaldi, un Bull Terrier, aArsizio. E’ accaduto ieri pomeriggio, domenica 4 agosto. nell’abitazione di. Il, accorso per difendere la bambina, ha ferito ilper riuscire a salvare la figlia. Immediata la chiamata al 112: sul posto, oltre all'ambulanza è stato inviato anche l'elisoccorso. L'è stata trasportata in elicottero in ospedale a Milano; sulle sue condizioni vige il massimo riserbo. Il, invece, è stato ricoverato in una clinica veterinaria. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale diArsizio che dovranno ricostruire l'accaduto.