Azzardo sanitario L' epidemiologo Rezza bastona Macron sul nuoto nella Senna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Far nuotare gli atleti dei Giochi olimpici di Parigi 2024 nelle acque della«è stato undal punto di vistae anche la Società internazionale delle malattie infettive, in un report proprio sui livelli di Escherichia coli, ne ha evidenziato i rischi e la possibilità che ci siano altri casi dopo la triatleta belga colpita dal batterio. Serve cautela e attenzione, ma dae infettivologo suggerisco il principio di precauzione in questo caso. Non mettiamo a rischio la salute degli atleti». Il giudizio, affidato all'Adnkronos Salute, è dell'Giovanni, professore straordinario di Igiene presso l'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ha parlato dopo la decisione del Belgio di ritirare la squadra che avrebbe dovuto partecipare alla staffetta mista di triathlon.