Arnautovic cronaca di una discordia annunciata per l’Inter

(Di lunedì 5 agosto 2024) Markoè in cima alla lista dei cedibili per. Tuttavia l’eventuale uscita dell’austriaco è tutto tranne che scontata. Una situazione spinosa ma già. ULTIMO MESE – Il mercato delal momento si concentra più sulle uscite che sulle entrate. E tra i tanti nomi che potremmo vedere a breve lontani da Milano c’è anche quello di Marko. Che dopo essere rientrato dalle ferie è già fermo ai box dopo la mezz’ora finale nell’amichevole col Pisa di venerdì. L’attaccante austriaco è ora l’ultimo nelle gerarchie offensive di Simone Inzaghi, e la sua storia clinica non gioca certo a suo favore. Il tecnico preferirebbe sostituirecon un profilo più fresco come quello di Albert Gudmundsson del Genoa o financo Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus. Tuttavia liberarsi del numero 8 non è così semplice.