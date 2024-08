Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 5 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 agosto 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 5Giulia non sa cosa fare. La Poggi è combattuta sul restare a Napoli per stare accanto a Luca oppure partire per la Sicilia e stare insieme alla sua famiglia. Renato, infastidito da questo suo tentennamento, la costringe a prendere velocemente una decisione ma finisce per litigare con lei. Silvia e Michele tornano a casa e sono immediatamente travolti dalla crisi che ha colpito Guido e Mariella. Samuel invece decide di proporre a Micaela di fare un viaggetto insieme e di passare così le vacanze estive.