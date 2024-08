Volley femminile Italia prima nella classifica delle Olimpiadi se… Polonia-Brasile decisiva cambia il tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) L’ha travolto la Turchia con un perentorio 3-0 nel torneo dialledi Parigi 2024 e ha così chiuso la fase a gironi con ben tre successi all’attivo: 3-1 alla Repubblica Dominicana, 3-0 all’Olanda e oggi la netta affermazione contro le Campionesse d’Europa, surclassate in lungo e in largocapitale francese. La nostra Nazionale si è meritata il primo postoPool C, ma le azzurre devono ancora aspettare per conoscere quale sarà l’avversaria da affrontare nei quarti di finale.