Vacanze finite per i fischietti aretini di serie C Maccarini e Cerbasi con i colleghi di Lega Pro

(Di domenica 4 agosto 2024) Il tempo delleè già finito e ormai da alcuni giorni guardando gli impegni degli arbitri. È iniziato infatti il 29 luglio, presso il Grand Hotel Elite di Cascia, il raduno precampionato della Commissione Arbitri Nazionale diC, guidata anche quest’anno dal Responsabile Maurizio Ciampi. Per la sezione aretina, presieduta da Sauro Cerofolini, erano presenti Erminioe Lorenzo. Entrambirappresentano ormai una certezza per la sezione aretina in terzavisto che quella che sta per iniziare sarà la loro terza stagione nel campionato professionistico "dei campanili".