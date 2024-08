Università di Firenze il premio Fermi al professor Francesco Saverio Pavone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 -, docente di Fisica sperimentale della materia e applicazioni presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, ha vinto ilEnricodella Società Italiana di Fisica (Sif) per l’anno 2024. Ilè stato istituito dalla Società nel 2001, per il centenario della nascita del celebre scienziato, ed è attribuito ogni anno ai soci che si sono distinti con le loro ricerche e scoperte nel campo della fisica. Coordinatore dell’Area di “Biophotonics” del Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare (Lens) e referente delle Infrastrutture Pnrr See-Life ed Ebrains-Italy presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia,ha ottenuto il riconoscimento per le sue ricerche sperimentali nel campo della fisica applicata a sistemi biologici.