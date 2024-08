Terribile incidente in autostrada muore ragazzo di 22 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 4 agosto 2024) Ennesimoin, ennesima vita spezzata troppo presto. Undi 22è morto dopo che ha perso il controllo della sua auto e ha sbattuto violentemente prima contro il guard rail e poi contro un muro a margine della carreggiata. Ancora da chiarire le cause del sinistro. inAl chilometro 30, in unsull'A12 ha perso la vita undi 22. Gabriele Romiti, nato il 24 maggio 2002 a Tarquinia.