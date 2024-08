Parigi 2024 argento ai fiorettisti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 21.45 La squadra maschile di fioretto è d'. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi in finale cedono l'oro al Giappone che si aggiudica l'incontro 45-36. Assalti in sostanziale equilibrio fino al 35-34 del settimo frame. L'ingresso di Foconi non è fortunato: nessuna stoccata a segno, il Giappone vola 40-34 e Marini non può ribaltare le sorti. In semifinale l'Italia ha superato gli Stati Uniti (45-38), mentre all'esordio ai quarti aveva battuto la Polonia (45-39).