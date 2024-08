Pallanuoto chi affronterà l’Italia ai quarti? Gli scenari del Settebello prima della Grecia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)maschile del CT Sandro Campagna ha vinto i primi 4 incontri delle Olimpiadi di Parigi 2024, dei quali tre nei tempi regolamentari ed uno ai tiri di rigore: proprio il punto lasciato per strada col Montenegro non assicura ancora il primo posto agli azzurri. Al, infatti, serve un altro punto per avere la certezza matematica del primo posto, che altrimenti sfuggire quasi certamente:, nel caso in cui dovesse perdere contro lanei tempi regolamentari potrebbe anche ritrovarsi terza nel girone. Nell’altro girone, i giochi sono quasi tutti fatti: Spagna, Australia seconda, Ungheria e Serbia a giocarsi il terzo posto nello scontro diretto di domani. L’unica cosa certa, al momento, per, è che aidi finale non incontrerà la Spagna.