Olimpiadi la scherma cerca il riscatto | il fioretto maschile in semifinale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024) Altra giornata dia Parigi. Oggi ancora tanta atletica leggera, in gara per un posto in finale anche Jacobs. Bene per il momento anche Furlani (salto in lungo), Simonelli (11o ostacoli) e Fantini (lancio del martello). Ilil, sono indella gara a squadre. Ottimo le ragazze di Velasco: 3-0 alla Turchia, primo posto nel girone e quarti di finale. La giornata degli italiani alle14:00 –, Italia in! Alledi Parigi 2024 il quartetto azzurro composto da Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi (riserva) hanno sconfitto la Polonia 45-39. Inse la vedranno con gli Usa. 13:26 – Mauro Nespoli saluta ledi Parigi 2024 ai quarti di finale, battuto dal 26enne sudcoreano Lee Woo-Seok. 12:52 – Lancio del martello, Fantini in finale.