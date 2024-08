Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi domenica 4 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ledi Parigi hanno superato il giro di boa. È il giorno dellaregina dell’atletica: la finale dei 10o metri. L’Italia spera dial via il campione olimpico in carica, Marcell Jacobs. In semifinale c’è anche l’altro azzurro Chituru Ali. Ma attenzione a non trascurare una giornata in cui tanti altri atletisognano la gloria olimpica. Sono già certe di una medaglia Sara Errani e Jasmine Paolini, in finale nel doppio femminile di tennis contro le russe Andreeva/Shnaider. Nel nuoto le speranze sono tutte sulle spalle di Gregorio Paltrinieri, in finale nei 1500 metri insieme a Luca De Tullio. Nella scherma invece serve davvero un ultimo scatto d’orgoglio: c’è laa squadre di fioretto maschile. E attenzione anche alla prova in linea di ciclismo femminile: l’Italia ha una squadra forte e punta in particolare su Elisa Longo Borghini.