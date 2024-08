MotoGP gara GP Gran Bretagna | risultati e ordine di arrivo vittoria per Bastianini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Eneavince ilPremio di. Lariparte dal circuito di Silverstone, che ospita l’undicesimo appuntamento della stagione 2024 del motomondiale. Il paddock torna in azione dopo la pausa estiva, durata tre settimane. Sull’asfalto inglese, si accende la lotta per il titolo. Francesco Bagnaia, caduto durante lasprint di ieri, era rimasto in testa alla classifica per un solo punto di vantaggio nei confronti di Jorge Martin. Allo spegnimento dei semafori, la Ducati numero uno scatta nel migliore dei modi, ottenendo la prima posizione. Martin ottiene la seconda posizione su Eneae si mette a caccia della leadership delPremio. Ad essere protagonista è la lotta nel midfield, con Fabio Di Giannantonio che guida il gruppo.