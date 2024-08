L’oro di Bisseck Valore quadruplicato L’Inter vuole tenerlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ad ogni estate c’è l’uomo copertina del pre-campionato. Quello che più di tutti approfitta delle tante assenze. Non si può dire che Yannnon abbia colto l’opportunità. Con Pavard tornato solo il 1° agosto, assieme a Marcus Thuram, il tedesco ha disputato tutte le amichevoli e lo ha fatto bene. Presente in difesa, spavaldo nelle uscite palla al piede, a segno col Pisa per il pareggio in extremis di venerdì sera. Un anno dopo l’acquisto da parte del, l’illustre sconosciuto è diventato sempre più una certezza. I 7 milioni investiti per acquistarlo dall’Aarhus oggi fanno sorridere. Giusto qualche settimana fa alcuni media spagnoli davano addirittura il Real Madrid sulle tracce del ragazzo, anche se di telefonate in viale della Liberazione non ne sono mai arrivate.