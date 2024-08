L’infortunio Esteves potrebbe star fuori anche otto mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il Pisa perderà Tomasper molto tempo. Non si sa ancora quanto, ma per il giocatore si prefigura una diagnosi fortemente negativa dopooccorso venerdì sera contro l’Inter all’Arena Garibaldi. La società infatti si è presa il weekend per effettuare tutti gli accertamenti e approfondimenti del caso, per poi pubblicare un bollettino medico domani o, al più tardi, martedì. Dopo nemezz’ora di gioco infattisi era accasciato a terra, senza contrasti. La gamba del portoghese è rimasta piantata e il calciatore è stato trasportato subitodal campo dai sanitari che inizialmente hanno effettuato tutte le pratiche di primo soccorso per poi trasportarlo a Cisanello. Ciò che si teme è una rottura del tendine rotuleo con un interessamento dei legamenti del ginocchio.