Le volontarie salvano un gatto bloccato in un container

(Di domenica 4 agosto 2024) L’associazione Nidia Odv salva una Bollate. Il sodalizio novatese ha raccolto la richiesta di “soccorso“ dei negozianti di Arcaplanet e Happy casa per unche era entrato in unper la raccolta differenziata della carta, abbastanza alto da impedirne l’uscita. La povera bestiola era quindi rimasta bloccata sul fondo del grande, senza via di fuga. I volontari Nidia si sono così preparati attrezzandosi con una gabbia e un trasportino idonei al recupero. "Abbiamo trovato ilmolto spaventato, stressato e accaldato, a causa dell’elevata temperatura del sole e del ferro – spiegano ledi Nidia –. Siamo riuscite a recuperarlo. Lo abbiamo immediatamente portato dal veterinario per controllarne le condizioni di salute e la presenza di microchip. Lo aveva. Siamo quindi riuscite con la nostra veterinaria a risalire al proprietario".