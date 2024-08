La musica classica suona su Rtc Omaggi a Puccini e Bergonzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) I nostri consigli per l’ascolto disu RTC per questa settimana in un itinerario monografico: le celebrazioniane proseguono affiancate al centenario della nascita di un tenore che a suo modo ha dato una svolta al canto lirico nell’epoca moderna. Carlo, nato a Vidalenzo-Parma il 13 luglio 1924, debutta nel ’48 come baritono, ma diventerà l’interprete ideale tenorile del canto verdiano: innovatore nel fraseggio ricco di sfumature e nell’articolazione della parola, lega la tecnica del belcanto antico al gusto moderno dell’interpretazione, tecnica impeccabile. Ecco la proposta di questa settimana, pernel centenario della morte, col recupero di un ciclo di trasmissioni di RTC curate a suo tempo da Sebastian Bon, e da Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Per, un’ora di ascolto quotidiano dalle 18.