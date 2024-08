Il destino beffardo unisce ancora Jacobs e Gimbo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 4 agosto 2024) Illi ha unitiuna volta. Come il primo agosto di tre anni fa quando a Tokyo si fusero in un abbraccio immortale. Questa volta non c’è nulla da festeggiare.manda una foto dal letto di un pronto soccorso,chiude la finale dei 100 metri con il quinto posto e una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Ha corso forte, ha corso come da tempo non riusciva a fare chiudendo in 9”85, il suo miglior tempo stagionale, ma non è riuscito ad andare oltre il quinto posto. L’uomo più veloce del mondo èamericano, come non capitava da Atene 2004. Vent’anni dopo, esaurita l’epopea Bolt e la fiammata di Marcell, il re è Noah Lyles che è nato il 18 luglio 1997 a Gainesville. Un uomo spettacolo, uno che dice: “Se non hai il carattere per fare il primattore non correre lo sprint”. Lui è qui alla ricerca di quattro ori: 100, 200, e le staffette 4x100 e 4x400.