I Rosemary’s Ecstasy sono fuori con A God

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 agosto 2024) Iescono con il singolo intitolato “A God” che anticipa il loro secondo lavoro in studio e che rappresenta un invito a riflettere sulle proprie potenzialità.“A God” deiIl nuovo singolo dei, intitolato “A God”, anticipa il loro secondo lavoro in studio. Cosa descrive il brano? Il brano si apre con un mantra e una domanda retorica “what do you wanna be now?” che porta l’ascoltatore a riflettere sulle proprie potenzialità, nel bene e nel male. Alla fine della seconda strofa, nel punto di massima tensione, il protagonista della narrazione spezza le catene della solitudine e della paura del reale; nella sezione successiva ad enfatizzare la traccia irrompono i cori, rendendola ancora più carica di significato e creando un’atmosfera di trascendenza.