Harris nella bufera lo scandalo del marito con la tata | esce di tutto

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo il caso Stormy Daniels, che ha avuto pesanti strascichi giudiziari per Donald Trump, è la volta degli scheletri nell'armadio familiare di Kamala. Insomma, tradimenti e relazioni entranocampagna elettorale delle presidenziali. Seppur di sponda. Infatti il protagonista della vicenda che sta rimbalzando su siti e tabloid americani è l'attualedi, Doug Emhoff. Nel precedente matrimonio avrebbe tradito la prima moglie, la produttrice Kerstin Mackin, con una, Najen Naylor, che lavoravascuola privata frequendai figli dello stesso Emhoff. A far discutere è la notizia, non confermata ma neanche smentita, della gravidanza frutto di questa relazione clandestina. Ehmoff, dal canto suo, ammette solo la prima parte della storia: dice di essersi assunto le sue “responsabilità” ma i media hanno iniziato a martellare la democratica.