Così curiamo le aree protette I semi raccolti sul Pratomagno fanno rinascere nuovi prati

(Di domenica 4 agosto 2024) di Sonia Fardelli PRATOVECCHIO Raccolta del fiorume inper ripristinare praterie danneggiate anche delle. Un progetto di Life Shep for Bio, che si svolto per la prima volta in Appenino con Dream Italia. Il fiorume è un miscuglio didi elevato pregio naturalistico, prodotto e raccolto a partire da un prato naturale donatore, attraverso trebbiatura diretta del fieno che serve per ripristinare praterie impoverite e per la conservazione della natura. Si tratta di una tecnica affermata da tempo. Dopo le necessarie osservazioni in campo per non perdere il momento della massima maturazione del seme e quindi della raccolta in piedi, Dream Italia ha firmato un accordo con il parco regionale lombardo del Monte Barro per l’utilizzo, in comodato d’uso, della speciale macchina per la raccolta.