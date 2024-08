Calendario atletica oggi 4 agosto orari Olimpiadi 2024 | programma tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)domenica 4proseguono le gare dileggera alledi Parigi. Si entra nel vivo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno tre titoli e ci sarà da divertirsi con i 100 metri maschili, il salto in alto femminile e il lancio del martello maschile. L’Italia spera in una nuova magia da leggenda: Marcell Jacobs ci riprova sui 100 metri dopo l’apoteosi di Tokyo 2020, il Messia del movimento tricolore sarà impegnato in semifinale per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo dellaregina, ingià in serata. Il velocista lombardo ha bisogno di scendere sotto i dieci secondi con buona probabilità, serve davvero un guizzo per fare la differenza e cullare sogni di medaglia come annunciato più volte nell’ultimo periodo. Inci sarà anche Chituru Ali.