A che ora Alice D’Amato nella finale parallele asimmetriche? Ginnastica artistica Olimpiade Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) A che ora gareggiaalleartistiche femminile? Ecco il programma di domenica 4 agosto delle Olimpiadi di. L’atleta azzurra, dopo lo storico argento col bronzo con le ‘Fate’ e un incredibile bronzo sfiorato nell’all-around, sarà al via anche alle 15.40 per un’altradi questa sua grande. Presente la belga Nina Derwael, oro a Tokyo 2020, e la statunitense Sunisa Lee, che nell’ultima edizione conquistò il terzo gradino del podio. SEGUI IL LIVE COME SEGUIRE LA GARA REGOLAMENTOITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO A che oraSportFace.