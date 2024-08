Volvo Cars registra un boom di vendite | la crescita è sorprendente!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 3 agosto 2024)undi: lasegna un nuovo traguardo aumentando le suedi vetture. Scopriamo insieme i numeri che sottolineano questo successo! Sta succedendo qualcosa di grosso nel mondo delle quattro ruote, eè al centro di questa rivoluzione. Nel mese di luglio, la compagnia svedese ha sorriso grazie ad un aumento del 6% nelle sue, totalizzando ben 57.447 veicoli venduti. Un dato che non passa inosservato, in una società che punta sempre di più verso la sostenibilità, soprattutto in Europa. Sempre più gente sceglie infatti di guidare automobili elettriche o ibride plug-in, che hanno visto un balzo del 49% rispetto all'anno prima, rappresentando quasi metà delletotali di luglio. E le macchine completamente elettriche? Beh, hanno conquistato un bel 25% del mercato.